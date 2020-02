Hoje às 16:49 Facebook

A temporada de Gelson Martins pode ter chegado ao fim, dependendo do castigo aplicado pelo comité disciplinar da liga francesa aos empurrões ao árbitro Mikael Lesage.

Segundo a rádio francesa RMC Sport, o comité disciplinar da Ligue 1 vai sancionar de forma pesada Gelson Martins, que pode ficar com o resto da época e com o início da próxima em risco. Em causa estão dois empurrões ao árbitro da partida entre o Mónaco e o Nimes, no último sábado, antes e depois de ter recebido um cartão vermelho. O jogador dos monegascos não gostou da decisão e agiu de cabeça quente com o juiz do encontro.

A decisão vai ser conhecida na quinta-feira e, segundo a imprensa francesa, o castigo será de pelo menos oito meses, ditando o fim desta época desportiva para o extremo português.