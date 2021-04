Gelson Martins infetado com covid-19

JN Hoje às 20:38 Facebook

A imprensa francesa avança, este sábado, que o jogador português está infetado com covid-19 e, por isso, está fora da lista de convocados para o jogo com o Angers.

Gelson Martins é uma das grandes ausências da lista de convocados para o próximo jogo do Mónaco na Liga francesa, diante do Angers, marcado para este domingo e, segundo o "L'Équipe", a razão não está relacionada com problemas físicos.

O emblema do Principado informou ter um atleta no plantel infetado com o novo coronavírus, sem revelar o nome do jogador, e o jornal francês garante tratar-se de Gelson Martins.

"Após os últimos testes realizados foi detetado um caso positivo de Covid-19 no grupo de trabalho. O jogador em causa está bem e o estado de saúde não é motivo de preocupação. Todas as medidas necessárias foram tomadas e o jogador está isolado e a ser monitorizado pelo nosso departamento médico em conjunto com as autoridades locais", pode ler-se em comunicado.

O internacional português, que cumpre a terceira época ao serviço do Mónaco, já disputou 22 jogos e marcou três golos esta época.