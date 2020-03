Hoje às 20:31, atualizado às 20:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O internacional português Gelson Martins, do Mónaco, foi esta quinta-feira suspenso por seis meses pela Liga Francesa, na sequência do empurrão dado ao árbitro da partida com o Nimes.

O avançado, de 24 anos, já estava suspenso preventivamente desde 6 de fevereiro, tendo conhecido o castigo definitivo esta tarde, ficando fora da competição até ao final da época.

A 1 de fevereiro, em jogo a contar para a 22.ª jornada, que os monegascos perderam por 3-1, o jogador viu o árbitro mostrar-lhe o cartão vermelho no seguimento de um lance de jogo, ato seguido dirigiu-se ao juiz e deu-lhe um empurrão.

O Mónaco já reagiu, em comunicado, à condenação, considerando-a "muito pesada". "O AS Mónaco toma nota da decisão da Comissão Disciplinar da LFP de sancionar Gelson Martins com uma suspensão de seis meses a partir de 6 de fevereiro. Uma sanção muito pesada. Se o clube condena o comportamento injustificável do seu avançado, lamenta a duração excessiva desta suspensão, a um jogador que nunca teve problemas disciplinares em mais de 200 partidas ao mais alto nível", pode ler-se no documento.