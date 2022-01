Gelson Martins tem novo treinador no Mónaco

JN Hoje às 18:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Philippe Clément foi anunciado como sucessor de Niko Kovac à frente dos monegascos e terá a primeira experiência fora do campeonato belga.

Philippe Clément é o novo treinador do Mónaco. O treinador belga, de 47 anos, chega à liga francesa depois de ter colecionado títulos e troféus na Bélgica, primeiro ao serviço do Genk e nos últimos dois anos à frente do Club Brugge.

Nas últimas três épocas, Clément foi três vezes campeão, feitos que ajudaram o Mónaco a decidir-se pela sua contratação com o objetivo de levar a equipa, que conta com o português Gelson Martins, até aos lugares cimeiros da Ligue 1.

Phillipe Clément assinou um contrato válido até junho de 2024.