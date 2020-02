Gelson suspenso preventivamente por empurrar árbitro

Hoje às 21:16 Facebook

O atacante português, que joga no Mónaco, aguarda conclusão do processo disciplinar na Federação Portuguesa de Futebol.

Gelson Martins foi expulso do jogo do último sábado, com o Nîmes. O internacional português viu cartão vermelho direto na derrota por 3-1 da sua equipa, após ter empurrado por duas vezes o árbitro, em reação à expulsão do colega de equipa Bakayoko.

No dia seguinte, Gelson apresentou um pedido de desculpa: "Quem me conhece sabe que em toda a minha carreira sempre tive por princípio respeitar todos, desde os meus colegas, adversários, adeptos e árbitros, fora de campo e dentro de campo, onde nunca fui nem sou agressivo com ninguém".

Esta declaração do futebolista português de 24 anos pode servir de atenuante, mas não deverá evitar-lhe "um castigo pesado", como prevê a imprensa francesa.

Gelson cumpre a segunda temporada no Mónaco. Em 23 jogos, de todas as competições, marcou quatro golos.