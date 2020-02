Génios escandinavos arrumam com o Real Madrid

Hoje às 19:30, atualizado às 20:03 Facebook

Oedegard abriu a contagem e Isak bisou na vitória da Real Sociedade (4-3), em jogo disputado esta quinta-feira, em Madrid.

O norueguês Martin Oedegaard, de 21 anos, que até está emprestado pelo Real Madrid à Real Sociedade, abriu o marcador. Depois, entrou em ação o Alexsander Isak: o sueco de 20 anos até viu ser-lhe anulado um golo pelo VAR, mas logo se desforrou e subiu a contagem até 3-0.

Marcelo reduziu o atraso do Real Madrid, mas a Real Sociedade matou a eliminatória com o remate da autoria de Mikel Merino, que adiantou a equipa basca até 4-1 (69).

O Bernabéu foi desiludido pelo VAR (golo anulado a Vinicius Junior) e ainda houve suspense até final, mas os golos de Rodrygo e de Nacho já não evitaram a eliminação "merengue".

Ainda esta quinta-feira, completa-se a eliminatória, com o duelo entre as duas equipas com mais peso na história da Copa del Rey: em Bilbau, o Atlético (24 títulos) recebe o Barcelona (30).

O Granada (2-1 ao Valência) e uma equipa da segunda liga, o Mirandês (4-2 ao Villarreal) estão apurados para as meias-finais desde quarta-feira.