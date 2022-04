Gens fica com vida difícil ápós empate com S. Pedro da Cova 1937

A deslocação do Gens ao S. Pedro da Cova 1937, jogo em atraso da 13.ª jornada da Série de Manutenção (Elite), acabou empatado e complicou a vida à equipa visitante pois agora precisa de vencer o Lixa, na última jornada, para ter acesso ao play-off de permanência.

Três dias depois de ter havido confrontos entre dirigentes das duas equipas, disputou-se o encontro que deixa todas as equipas da Série 13 com o mesmo número de jogos, num clima bem mais tranquilo, com um resultado amorfo (0-0).

No entanto, este desfecho correu melhor para o S. Pedro da Cova 1937 que perfez 30 pontos e ficou no quarto lugar, com os mesmo pontos do Sobrado, enquanto o Gens se manteve na sétima posição, com 25 pontos, em lugar de descida de divisão.

Tudo ficará resolvido na última jornada, sendo que o equilíbrio está ao máximo e, à exceção do Alfenense, todas as equipas podem mudar de posição, por isso ainda nada está decidido.

Próxima jornada (14):

Alfenense - Barrosas

PUB

Ermesinde 1936 - CD Sobrado

Aliança de Gandra - S. Pedro da Cova

Gens SC - Lixa

Tabela classificativa (Série 3 de Manutenção).

1 Ermesinde 1936 33 pontos

2 A. Gandra 32 pontos

3 Barrosas 31 pontos

4 S. Pedro da Cova 1937 30 pontos

5 CD Sobrado 30 pontos

6 Lixa 28 pontos

7 Gens SC 25 pontos

8 Alfenense 18 pontos