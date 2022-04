Gent vence Anderlecht nos penáltis e conquista Taça da Bélgica

JN/Agências Hoje às 20:36 Facebook

O Gent conquistou, esta segunda-feira, a Taça da Bélgica pela quarta vez na história, ao vencer a final diante do Anderlecht, no desempate por grandes penalidades, após o nulo (0-0) registado no prolongamento.

Sem qualquer golo em 120 minutos de futebol jogado em Bruxelas, o Gent acabou por se superiorizar da marca dos 11 metros, falhando apenas uma grande penalidade, contra duas do Anderlecht.

O Gent arrecadou o troféu pela quarta vez, depois das conquistas de 1964, 1984 e 2010.

Já o Anderlecht, que conta com nove taças da Bélgica no currículo, não vence a prova desde 2008.