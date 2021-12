Geoffrey Blancaneaux é o novo campeão do Maia Open

JN Hoje às 20:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Francês conquistou o primeiro título da carreira no circuito Challenger. Maia Open II começou este domingo com o qualifying.

Geoffrey Blancaneaux é o novo campeão de singulares do Maia Open. Aos 23 anos, o tenista francês derrotou Chun-hsin Tseng, do Taipé, para vencer o primeiro de dois torneios consecutivos organizados pela Federação Portuguesa de Ténis com o apoio da Câmara Municipal da Maia e conquistou o primeiro título da carreira no ATP Challenger Tour.



Dois meses e meio depois do primeiro encontro entre ambos, no piso rápido coberto de Istambul, Blancaneaux voltou a levar a melhor. Mas desta vez, na terra batida (também coberta) da Maia, o parisiense precisou de recuperar da desvantagem de um set para sorrir por último num duelo entre dois ex-campeões do torneio júnior de Roland-Garros (2016 e 2018, respetivamente).



"Estou muito feliz, este título significa muito para mim. Foi um ano bastante difícil, em que tomei algumas decisões más e estive muito tempo lesionado, por isso este título é tudo", admitiu o novo campeão do ténis francês, que não escondeu o nervosismo que sentiu antes de um dos encontros mais importantes da carreira: "Não dormi nada bem, estava muito nervoso e por isso acordei às 4 horas da manhã. Tentei manter-me relaxado e demorar o meu tempo porque só queria entrar em court e viver tudo isto."



Sobre a final, Blancaneaux destacou a estratégia de "ser agressivo ao máximo para pegar nos pontos com a direita sempre que possível" e o break point "fundamental" que salvou no arranque da segunda partida para ganhar o ascendente psicológico sobre Tseng, acrescentando que sentia o adversário "mais desgastado fisicamente."



Para além do primeiro título no ATP Challenger Tour, Geoffrey Blancaneaux também assegurou o melhor ranking da carreira (será o 234.º na atualização de segunda-feira) e o apuramento para o qualifying do Australian Open.



Depois, já no qualifying do Maia Open II, Luís Faria (774.º do ranking ATP) derrotou o austríaco David Pichler (508.º) por 7-5 e 6-3 e chegou novamente à ronda final de qualificação. Para alcançar o quadro principal, o vimaranense de 22 anos terá de passar pelo suíço Damien Wenger (502.º), que bateu o italiano Simone Roncalli por 6-4 e 6-2.



Quem também seguiu em frente foi Duarte Vale (748.º), que de forma muito autoritária superou o desinspirado Maxime Hamout (538.º) por claros 6-0 e 6-0 para registar a primeira vitória da carreira no ATP Challenger Tour.



Na segunda-feira, o jovem de 22 anos vai defrontar o alemão Elmar Ejupovic (434.º), responsável pela eliminação de Henrique Rocha (1588.º e número 107 mundial de sub 18) com os parciais de 7-6(3) e 6-2.