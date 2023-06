Geórgia vê principal figura abdicar do Euro sub-21 a dias de defrontar Portugal

Rui Almeida Santos Hoje às 14:50 Facebook

A Geórgia, adversária de Portugal no grupo A da fase final do Europeu sub-21, que organiza em conjunto com a Roménia, viu as suas ambições sofrerem um rude golpe com a recusa de Khvicha Kvaratskhelia em disputar o torneio.

Principal figura do futebol georgiano, Kvaratskhelia, que na última temporada brilhou ao serviço do campeão italiano Nápoles, anunciou, através das redes sociais, que não irá participar na fase final do Campeonato da Europa sub-21.

"Depois da época de futebol mais longa que tive, é difícil voltar a jogar numa competição de alto nível num período de tempo tão curto. Apesar da minha vontade, por motivos desportivos, após uma época difícil, estarei convosco como adepto no Campeonato da Europa de Sub-21. Quero desejar a todos muito sucesso", escreveu.

Kvaratskhelia, eleito o melhor jogador da última edição da Liga italiana, diz estar "totalmente focado nos jogos a seleção (principal) da Geórgia, contra Chipre e Escócia", agendados para os dias 17 e 20 de junho, a contar para a fase de apuramento para o Europeu de 2024.

A Geórgia integra o grupo A da fase final do Campeonato da Europa sub-21, juntamente com Portugal, com quem se estreia na competição na próxima quarta-feira, os Países Baixos e a Bélgica.