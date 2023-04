Geovanni: "É um momento decisivo, acredito na reviravolta"

Antigo extremo jogou no Giuseppe Meazza e dá a tática para dar a volta à eliminatória com o Inter. "Ir para cima deles desde o primeiro minuto e ter o coração na ponta da chuteira", diz, ao JN.

Geovanni, antiga estrela das águias de 2002 a 2006, e um dos elementos que discutiu a eliminatória com o Inter de Milão, em 2004, num embate da Taça UEFA, mantém a confiança no potencial da equipa para a remontada no jogo de quarta-feira em Milão. "A reviravolta é possível e fico aqui a torcer e a acreditar", atirou o antigo extremo, hoje focado no agenciamento de jogadores.

Para o ex-jogador, que alinhou em San Siro, num duelo frenético, a receita é clara: "Agora é o tudo ou nada. Ir para cima desde o primeiro minuto e ter o coração na ponta da chuteira. Eu acredito", destacou, ao JN.