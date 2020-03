Geraldes oferece-se para ajudar os mais necessitados

Ontem às 22:59 Facebook

O jogador do Sporting Francisco Geraldes colocou-se à disposição para ir às compras a supermercados e a farmácias pelos mais afetados pelo coronavirus.

Através das redes sociais, Geraldes anunciou que está disponível para ajudar os mais necessitados durante o período em que o país está praticamente parado devido ao coronavírus.

"Para quem tem ou conhece gente com real dificuldade em deslocar-se ao supermercado ou farmácia, eu e o Diogo Faro disponibilizamo-nos para o fazer. Apenas será feito nas zonas da Avenida de Roma, Avenida EUA e Alvalade, pois a deslocação terá de ser feita a pé. Fá-lo-emos com todos os cuidados e precauções", escreveu o jogador do Sporting.