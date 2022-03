Gerrard saiu mas Rangers mantém identidade e figuras

Rui Almeida Santos Hoje às 16:11 Facebook

Alfred Morelos, James Tavernier e Kemar Roofe são nomes importantes num Rangers intenso, que vive uma fase promissora após a sua refundação, em 2012, quando declarou falência.

Steven Gerrard desbravou um sinuoso caminho que devolveu ao Rangers o título de campeão da Escócia, dez sinuosos anos depois, e entregou o "bebé" a Giovanni van Bronckhorst, antiga glória do clube, que tem conseguido manter o nível, estando nesta altura na luta pela reconquista do Championship escocês e nos quartos de final da Liga Europa, onde vai reencontrar o Braga, com quem jogou há dois anos, para a mesma competição.

Muita coisa coisa mudou desde desse duelo. Gerrard seguiu para o Aston Villa e, no banco bracarense, estava Ruben Amorim, que dali seguiu para o Sporting, onde se sagrou campeão nacional, na época passada.