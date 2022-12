Gestão e amarelos obrigam a mudanças no onze de Portugal frente à Coreia do Sul

Rui Farinha, em Doha Hoje às 11:26 Facebook

Fernando Santos vai mexer no onze com a Coreia do Sul para precaver eventuais castigos nos oitavos. Ronaldo deve ficar de fora e Nuno Mendes não joga mais no Mundial.

Fernando Santos vai mexer no onze da seleção para o jogo de amanhã, frente à Coreia do Sul (15 horas, SIC e Sport TV1), por razões de gestão física e também de disciplina. Rúben Dias, Rúben Neves, Bruno Fernandes e João Félix, além de Danilo, que está lesionado, ficam à partida fora do duelo para não arriscarem a hipótese de falhar os oitavos de final. Têm um cartão amarelo e se virem outro são imediatamente suspensos. Pior é a situação de Nuno Mendes, que não vai voltar a jogar mais neste Mundial por ter uma lesão muscular.

Com a qualificação no bolso e o primeiro lugar praticamente garantido, o foco do selecionador passou a ser a fase a eliminar, sem, porém, descurar o duelo com os asiáticos. No entanto, mesmo que a seleção perca o jogo com a Coreia do Sul pode manter o primeiro lugar se o Gana não ganhar ao Uruguai ou se os africanos, em caso de vitória, não anulem a diferença de três golos em relação à equipa das quinas.