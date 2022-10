Gesto de equipa médica vale cartão branco ao F. C. Porto

JN Hoje às 17:22 Facebook

A equipa sub-17 do F. C. Porto venceu, este sábado, o Palmeiras por 6-0, com golos de Rodrigo Mora (4), Anha Candé e Tiago Sousa, mas o jogo ficou marcado por um gesto da equipa médica do clube azul e branco.

"O encontro ficou marcado pelo cartão branco mostrado à equipa médica do F. C. Porto que assistiu os atletas da casa durante toda a contenda e acabou premiada com o recurso pedagógico que visa enaltecer condutas eticamente corretas", escreveu o clube azul e branco no site oficial.

Na próxima jornada, os Juniores B portistas recebem o Paços de Ferreira no Complexo Desportivo Maiêutica em partida relativa à 9.ª jornada.