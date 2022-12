Gesto de fair play vale cartão branco a guarda-redes dos sub-15 de equipa de Barcelos 

O guarda-redes dos sub-15 do Clube de Futebol "Os Ceramistas", da freguesia de Galegos S. Martinho, em Barcelos, levou um cartão branco, símbolo de fair play", depois de avisar o árbitro que se tinha enganado a favor da sua equipa.

Num encontro entre o ACD Parada de Tibães e o clube barcelense, Mateus Soutelo alertou o árbitro Luís Novais que não era pontapé de baliza, como tinha assinalado, mas sim pontapé de canto, contra a própria equipa.

O gesto valeu ao jovem guarda-redes ceramista o cartão branco, símbolo de fair play.

Nas redes sociais, o clube de Barcelos agradeceu a Mateus por colocar "os valores desportivos acima de qualquer resultado". "Um gesto que nos enche a todos de orgulho!", salientam.

Do lado dos adversários também houve palavras elogiosas para o guardião. "Isto é o verdadeiro futebol. Isto é fair play", pode ler-se na página do Instagram do Parada de Tibães.

O jogo a contar para a II Divisão de sub-15 da Associação de Futebol de Braga terminou com a vitória bracarense por 4-0.