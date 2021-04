Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:53 Facebook

Os momento finais do jogo entre o Boavista e o Rio Ave (3-3), no Bessa, para a 26.ª jornada da Liga, ficaram marcados por muita confusão nos bancos, depois dos festejos do treinador do Rio Ave.

Numa altura em que os axadrezados venciam a equipa de Vila do Conde por 3-2, Fábio Coentrão fez o empate já nos descontos e Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, fez um gesto obsceno para o banco do Boavista, gerando uma grande confusão entre as duas equipas.

No final do jogo, Miguel Cardoso não compareceu à zona de entrevistas rápidas no relvado e o clube de Vila do Conde justificou a ausência pelo facto de o técnico ter sido ameaçado por dirigentes do Boavista quando se dirigia para a "flash interview".

Veja o momento: