Gigantes de Madrid colocam Fábio Silva no topo da agenda

Por estes dias, Fábio Silva é um nome incontornável na atualidade portista e enche de ilusão a massa associativa, que vê no jovem talento o mais forte candidato a ser a nova bandeira da cantera azul e branca.

Os ecos do golo ao Coimbrões na Taça de Portugal, que fizeram do atacante o mais novo de sempre (17 anos e três meses) a marcar pelos dragões, chegaram a Espanha e, segundo o site "Don Balon", o Real Madrid está atento à ascensão do goleador, de 17 anos. A publicação vai mais longe e coloca em título que o atacante é o "novo Cristiano Ronaldo".

A cobiça, porém, não se restringe ao clube merengue, isto no que diz respeito ao futebol espanhol. Ao que o JN apurou, o Atlético de Madrid também já fez sondagens, embora o agente não especifique os clubes.

