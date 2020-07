Gil e Paços fecham Liga com empate em Barcelos

JN Ontem às 23:30 Facebook

O Gil Vicente e o Paços de Ferreira encerraram a prestação na Liga 2019/20 com uma igualdade (3-3), no Estádio Cidade de Barcelos, na 34.ª e última jornada.

O defesa brasileiro Maracás colocou os castores a vencer aos 10 minutos, mas nem volvidos seis já os da casa devolviam o empate ao marcador, pelo também defesa Rodrigo. O avançado búlgaro Bozhidar Kraev deu a volta à partida aos 21 minutos, no entanto antes da meia hora o brasileiro Douglas Tanque fez o 2-2, resultado com que chegaram ao intervalo.

No segundo tempo, aos 50, os pacenses voltaram a colocar-se na frente da partida, com um golo do guineense Matchoi Djaló, mas os gilistas empataram pelo brasileiro Lourency (67).

Com este desfecho, o Gil Vicente encerra a Liga na 10.ª posição, com 43 pontos, mais quatro do que o Paços de Ferreira, 12.º classificado.