Gil Vicente - Chaves: Nulo mantém forte de Barcelos sem abrir brechas

Galos somam o oitavo jogo seguido sem perder em casa, mas faltou-lhes pontaria para derrubar os flavienses.

Ainda não foi desta que a fortaleza de Barcelos abriu um rombo, pelo que o técnico Daniel Sousa se mantém invicto nos jogos em casa desde que assumiu o comando da equipa, há cinco meses. Desta vez, na receção ao Chaves, os galos repetiram o nulo da semana passada frente ao Sporting, mas com bem mais protagonismo, embora pecando na finalização.

Fran Navarro, logo no quarto de hora inicial, revelou essa pecha, não conseguindo superar o guardião Paulo Vítor, que, aos 28 minutos, quase borrou a pintura ao não segurar um passe do meio-campo de Rúben Fernandes. O lance serviu, ainda assim, para despertar os transmontanos, que nos derradeiros momentos da primeira etapa tiveram o seu melhor momento, com um golo anulado a Juninho, por fora de jogo, e uma mão cheia de remates que Andrew parou.