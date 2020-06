JN Ontem às 23:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O Gil Vicente ganhou este domingo ao Aves, por 3-0, em jogo de abertura da 28.ª jornada da Liga, e ocupa a 11.ª posição.

Os gilistas adiantaram-se cedo no marcador, por Henrique Gomes (10 m), aumentando para 2-0 ainda antes do intervalo, por Rúben Ribeiro.

O terceiro golo da equipa comandada por Vítor Oliveira, que teve de assistir à partida da bancada devido a castigo, surgiu já em cima dos 90 minutos, por Samuel Lino.

Com este resultado, o Gil Vicente ocupa a 11.ª posição, com 33 pontos, mais três do que V. Setúbal e Belenenses SAD, que ainda não jogaram. O Aves é o último, com 14 pontos.

Veja o resumo do Gil Vicente-Aves: