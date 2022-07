Gil Vicente aciona opção de compra de Fujimoto

Médio japonês, de 23 anos, passou duas épocas em Barcelos emprestado pelo Tokyo Verdy e convenceu os responsáveis gilistas a comprar o passe

Kanya Fujimoto, médio ofensivo nipónico, é a partir de hoje jogador em definitivo do Gil Vicente. O criativo asiático passou as últimas duas temporadas em Barcelos por empréstimo do Tokyo Verdy, cumprindo nesse período 66 jogos, com quatro golos e cinco assistências.

Esses números, e a preponderância do jogador, sobretudo na temporada passada, levaram os responsáveis do emblema minhoto a acionarem a opção de compra que tinha junto do clube japonês.

Apesar dos números da transação não terem sido divulgados pelo Gil Vicente, o valor de mercado de Fujimoto, calculado pelo site especializado Transfermarkt, é de dois milhões de euros.

Os galos acreditam no potencial de desenvolvimento do atleta, mas também na rentabilidade que podem retirar numa futura transferência, uma vez que o médio ofensivo tem apenas 23 anos.