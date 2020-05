Gil Vicente acredita que estádio será aprovado na próxima vistoria

Nuno Barbosa Hoje às 16:35 Facebook

O Estádio Cidade de Barcelos, casa do Gil Vicente, considerado de nível 1 pela Liga Portugal, foi um dos seis cuja aprovação ficou em "stand-by". No entanto, de acordo com o que apurou o JN, os responsáveis gilistas prosseguem confiantes na certificação da infraestrutura, aquando da nova vistoria que decorrerá em breve.

De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, a Direção-Geral da Saúde solicitou ao Gil Vicente que fizesse "pequenas retificações" no seu estádio, algo que será "facilmente solucionado".

Em todo o caso, ao contrário da informação que circulou esta quarta-feira, o problema do Estádio Cidade de Barcelos não está relacionado com o ar condicionado, pois é algo que nem existe nas zonas técnicas.

Recorde-se que nem só o Gil Vicente está interessado na validação do estádio. O Famalicão segue igualmente atentamente o processo, uma vez que pretende usar aquele palco por empréstimo, para disputar os jogos que lhe faltam, na qualidade de visitado, até ao final do campeonato.