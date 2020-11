Gil Vicente afasta Oleiros da Taça nas grandes penalidades

JN/Agências Hoje às 21:08 Facebook

O Gil Vicente venceu, esta sexta-feira, o ARC Oleiros, equipa do Campeonato de Portugal, apenas no desempate por grandes penalidades, na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

O Oleiros, terceiro classificado na Série E do Campeonato de Portugal, bateu o pé ao Gil Vicente e complicou a passagem do 17.º classificado da Liga à próxima eliminatória da Taça de Portugal.

A equipa da casa entrou bem na partida e discutiu o jogo de igual para igual com o Gil Vicente, sendo que, aos 15 minutos, um corte de cabeça de Nogueira fez a bola embater com estrondo na barra da baliza do Gil Vicente e quase deu a vantagem no marcador ao Oleiros.

O jogo disputou-se sempre com muita luta no meio-campo e os jogadores do Oleiros mostraram-se sempre muito organizados e sem vacilar perante as investidas do Gil Vicente.

Ao minuto 35, o Gil Vicente desperdiçou a oportunidade de se colocar na frente do marcador. Os gilistas beneficiaram de uma grande penalidade, que Claude Gonçalves não conseguiu concretizar.

A partir daí, os jogadores do Oleiros tomaram conta do jogo e, até ao final da primeira parte, criaram as jogadas mais perigosas da partida.

Na segunda parte, o Gil Vicente mostrou querer resolver o jogo rapidamente e, logo no primeiro minuto, criou muito perigo junto da baliza do Oleiros.

Contudo, a equipa da casa conseguiu resistir à ofensiva dos gilistas e aos poucos voltou a equilibrar a partida, ao ponto de voltar a ter a melhor oportunidade de golo, com uma bola na trave num remate de Marcos.

No prolongamento, o Gil Vicente entrou com tudo e cedo criou perigo junto da baliza do Oleiros, contudo, as investidas dos gilistas não resultaram em golos e o jogo terminou empatado a zero, levando as duas equipas a decidir a eliminatória no desempate por grandes penalidades.

Ficha de jogo

Jogo disputado no Campo Municipal de Oleiros.

ARC Oleiros - Gil Vicente, 0-0 (0-0 após prologamento, 2-4 no desempate por grandes penalidades).

Marcadores no desempate por grandes penalidades:

0-1, Rodrigo; 0-1, Iago Reis (defesa guarda-redes); 0-2, Kanya Fujimoto; 1-2, Ruben Silva; 1-3, Samuel Lino; 2-3, Marco; 2-4, Ruben Fernandes; 2-4, Vasco Gadelho (defesa guarda-redes).

Equipas:

ARC Oleiros: Palha, Marco, Duvan Guerra, Pedro Graça (Alef, 91), Brian Miguel, Ricardo Almeida (Nuno Pereira, 75), Rayan Hiba (Rúben Silva, 72), Iago dos Reis, Marcelo Dias (Rafa González, 111), De Jesus e Vasco Gadelho.

(Suplentes: Caio, Facundo Otero, Alef, Nuno Pereira, Rúben Silva, Rodrigo Caetano, e Rafa Gonzaléz).

Treinador: Fábio Pereira.

Gil Vicente: Denis, Joel Pereira, Rodrigo, Lourency (Boubacar, 82), Claude Gonçalves (João Afonso, 82), Miullen (Renan Oliveira, 66), Antoine Léautey (Kanya Fujitmoto, 105), Lucas Mineiro (Vítor Carvalho, 105), Rúben Fernandes, Nogueira e Mantuan (Samuel Lino, 46).

(Suplentes: Brian Araújo, João Afonso, Boubacar, Renan Oliveira, Kanya Fujimoto, Vítor Carvalho e Samuel Lino)

Treinador: Ricardo Soares

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ricardo Almeida (34), Miullen (48), De Jesus (67 e 117), Vasco Gadelho (69), Brian Miguel (87), Lucas Mineiro (87) e Rúben Fernandes (106). Cartão vermelho, por acumulação de amarelos, para De Jesus (117), e direto para Pedro Graça (no banco).

Assistência: Jogo disputado sem assistência devido à pandemia covid-19