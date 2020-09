Gil Vicente antecipa final do estágio

JN/Agências Hoje às 20:24 Facebook

A comitiva do Gil Vicente antecipou esta quinta-feira o final do estágio no complexo desportivo de Melgaço, num dia marcado pela morte do diretor-geral Dito.

A formação orientada por Rui Almeida deveria permanecer até sábado naquele concelho do distrito de Viana do Castelo, onde chegou no domingo e derrotou na quarta-feira o Leixões, da LigaPro, por 3-0, num encontro particular realizado à porta fechada.

O Gil Vicente tem ainda jogos-treino marcados com S. C. Braga (9 de setembro) e Vitória de Guimarães (dia 12), que antecedem a deslocação ao Sporting, para a jornada inaugural da Liga, no dia 19, às 18.30 horas, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O antigo internacional português e ex-treinador Dito morreu esta quinta-feira, aos 58 anos, com os gilistas a mostrarem "o mais profundo pesar" pela perda do "sorriso e boa disposição" de uma figura do futebol português.