Gil Vicente bate Varzim em jogo-treino

JN Hoje às 14:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Élder Santana, Henrique Gomes e Matheus Bueno foram os autores dos golos dos gilistas.

A pausa competitiva, devido aos compromissos das seleções, foi aproveitada por Gil Vicente, da Liga, e Varzim, da Liga 2, para disputarem um jogo-treino, em Barcelos.

Os gilistas venceram por 3-2, com golos de Élder Santana, Henrique Gomes e Matheus Bueno. Pelos varzinistas marcaram Cássio e Agdon.

No próximo fim de semana, no regresso dos campeonatos nacionais, o Gil Vicente visita o reduto do Arouca (sábado, 18 horas), para a 28.ª jornada da Liga. O Varzim fecha a 28.ª ronda da Liga 2 diante do F. C. Porto ​​​​​​​B, na segunda-feira, 18 horas.