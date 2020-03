Hoje às 19:10 Facebook

O Gil Vicente decidiu, este sábado, cancelar as eleições que estavam agendadas para o dia 30 de março.

Nas redes sociais, a Mesa da Assembleia Geral confirmou o cancelamento do ato eleitoral, justificando a decisão com as recomendações da Direção de Saúde devido ao coronavírus. O órgão afirmou ainda que vai emitir uma nova convocatória em "tempo oportuno".