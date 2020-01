Gil Vicente cede Romário Baldé ao Leixões

Ontem às 22:28 Facebook

O avançado internacional guineense Romário Baldé foi emprestado pelo Gil Vicente, nono classificado da Liga, ao Leixões, da LigaPro, até ao final da temporada, confirmaram esta sexta-feira os dois emblemas.

"O Leixões SC - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Gil Vicente Futebol Clube para a cedência de Romário Baldé até ao final da presente temporada. O avançado começa a treinar às ordens de Manuel Cajuda no início da próxima semana", escreveu o emblema de Matosinhos, numa breve nota publicada nas redes sociais.

Formado no Benfica, o extremo direito, de 23 anos, desvinculou-se dos polacos do Lechia Gdansk em agosto e assinou um contrato válido por três anos com os minhotos, tendo efetuado 10 aparições na primeira metade de 2019/20.

Romário Baldé é a quarta saída confirmada pelos gilistas na reabertura do mercado, além do colombiano Juan Villa, emprestado ao Fafe, do Campeonato de Portugal, bem como Bogdan Mladenovic e Erick, que regressaram aos respetivos países para representar os sérvios dos Vojvodina e os brasileiros do Náutico.