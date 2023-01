Gil Vicente dá a volta a um V. Guimarães em crise

José Pedro Gomes Ontem às 23:26 Facebook

O Gil Vicente venceu, esta segunda-feira, em casa o Vitória de Guimarães, por 2-1, no fecho da 16.ª jornada da Liga, deixando o 16.º lugar, de acesso ao play-off de permanência.

O Vitória de Guimarães não se está dar bem com os vizinhos minhotos, e depois de no último jogo ter sido eliminado da Taça de Portugal, pelo Braga, através de uma reviravolta, voltou a perder, pelo mesmo método, frente ao Gil Vicente, numa partida, marcada por um dilúvio. Os vimaranenses só se podem queixar de si próprios.

Mérito, também, para os galos que não baixaram a crista quando se viram cedo em desvantagem, numa perdida de bola infantil de Alipour, que Anderson capitalizou no primeiro golo da noite. Os vimaranenses abrandaram o ritmo com a vantagem, o Gil Vicente, necessitado de pontos, aproveitou para em contra-ataque relançar o jogo. Já depois do guarda-redes Bruno Varela ter salvo, por duas vezes, os visitantes, Alipour redimiu-se do erro prévio e fez o 1-1, antes do intervalo.

A igualdade precipitou um segundo tempo bem mais emotivo, com as duas equipas a dividirem a presença na área contrária até aos 65 minutos, quando o vimaranense Anderson viu um segundo amarelo para forçar um penálti, e deixou a equipa em dificuldades. O Gil Vicente aproveitou esse brinde do adversário para se revelar ainda mais pressionante, e já aos 82 minutos Fran Navarro revelou dotes de goleador e operou reviravolta no marcador. O Vitória não mais conseguiu reagir, e no final ouviu o desagrado dos adeptos em tom bem vincado.

