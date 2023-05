Gil Vicente derrota o Boavista em Barcelos

O Gil Vicente venceu, esta sexta-feira, o Boavista, com dois golos de Fran Navarro e um de Murilo.

O Gil Vicente recebeu e venceu o Boavista por 3-1, com dois golos de Fran Navarro e um de Murilo, para regressar às vitórias no campeonato. Já do lado dos axadrezados, que vinham de uma vitória diante do Estoril, podem ser ultrapassados pelo Vizela e pelo Rio Ave, no 10º lugar da Liga.

O Boavista até entrou bem na partida, a controlar a posse da bola e a rondar constantemente a área do Gil Vicente. À chegada da meia hora de jogo, o conjunto de Barcelos foi crescendo e chegou ao golo por Fran Navarro.

Aos 10 minutos da segunda parte, um bom cruzamento de Filipe Ferreira encontrou a cabeça de Seba Pérez para os axadrezados chegarem ao empate. O resultado durou pouco, uma vez que Fran Navarro voltou a marcar para restabelecer a vantagem gilista.

Na sequência do golo do Gil Vicente, o treinador do Boavista Petit foi expulso. Nos minutos finais, foi assinalada uma grande penalidade para o Gil Vicente, por mão de Ricardo Mangas e, na conversão, Murilo não desperdiçou.

Os axadrezados somam os mesmos 40 pontos no campeonato e podem perder o 10º lugar, em caso de vitória de Vizela ou Rio Ave. Já o Gil Vicente, soma 34 pontos e fixa-se no 14º lugar da Liga.