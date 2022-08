Gil Vicente derrotado pelo AZ Alkmaar na primeira mão do play-off

Gilistas perderam por 4-0 na deslocação ao terreno da formação dos Países Baixos.

O sonho do Gil Vicente tornou-se mais difícil. Depois de ter batido o Riga na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, os gilistas foram derrotados pelo AZ Alkmaar, na primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da prova, por uns expressivos 4-0.

Os galos até entraram bem na partida, a conseguir disputar o jogo a meio campo com o adversário. A equipa neerlandesa, no entanto, cresceu e foi criando mais perigo, até que aos 24 minutos chegou mesmo ao golo. Kerkez tirou um belo cruzamento e Dani de Wit cabeceou para colocar o AZ em vantagem.

No segundo tempo, o Gil Vicente conseguiu mais chegadas à área contrária, mas o AZ foi quem criou a maior parte das oportunidades de perigo, tanto que até marcou três golos. Já nos últimos 15 minutos, Pantelis cruzou e Lucas Cunha ao tentar cortar fez com que a bola batesse no poste, que sobrou para Lahdo finalizar. Já perto do final, Pavlidis com um bom remate voltou a aumentar a vantagem dos neerlandeses e nos minutos finais Mees De Wit fechou o resultado final após uma boa jogada coletiva.

O AZ Alkmaar desloca-se a Barcelos na próxima quinta-feira (20 horas) para a segunda mão do play-off.