Gil Vicente e Vitória de Guimarães empataram (2-2), este domingo, na 14.ª jornada da Liga, em Barcelos, na qual os anfitriões estiveram a vencer por 2-0 e desperdiçaram uma grande penalidade.

Claude Gonçalves, aos 28 minutos, e o búlgaro Kraev, aos 33, marcaram os golos do Gil Vicente, depois de o brasileiro Sandro Lima ter desperdiçado um penálti, aos nove, enquanto o inglês Marcus Edwards, aos 68, e o brasileiro Davidson, que começou o jogo do banco, aos 86, selou o empate final.

Com esta igualdade, o Vitória de Guimarães desperdiçou a oportunidade de igualar provisoriamente o Sporting no quarto lugar, quedando-se pelo quinto, com 21 pontos, a dois dos leões, que visitam o Santa Clara, na segunda-feira, enquanto o Gil Vicente é 12.º, com 17.

Veja o resumo do jogo: