Gil Vicente desperdiça vantagem de dois golos e empata em Vizela

O Gil Vicente desperdiçou, esta segunda-feira, uma vantagem de dois golos na visita ao reduto do Vizela e cedeu um empate 2-2, no jogo que fechou a quarta jornada da Liga.

Na ressaca do afastamento no 'play-off' da Liga Conferência Europa, os gilistas estiveram a vencer com golos do espanhol Fran Navarro (oito minutos), de grande penalidade, e do uruguaio Juan Boselli (26), mas os anfitriões repuseram a igualdade em cima do intervalo, por Kiko Bondoso (45) e Anderson Jesus (45+5).

As duas formações somaram o terceiro jogo seguido sem vencer no campeonato e seguem juntas na classificação, com o Vizela em 11.º e o Gil Vicente em 12.º, ambos com cinco pontos.

Veja o resumo do jogo: