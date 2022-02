Gil Vicente e Santa Clara, reduzido a nove, empatam e mantêm séries sem derrotas

JN/Agências Hoje às 19:29 Facebook

Gil Vicente e Santa Clara empataram (2-2), este domingo, mantendo as respetivas séries sem derrotas, num jogo da 21.ª jornada da Liga disputado em Barcelos, que os açorianos terminaram com nove jogadores.

O Santa Clara esteve duas vezes em vantagem, com golos de Cryzan, aos 29 minutos, e Talocha, na própria baliza, aos 80, enquanto o Gil Vicente chegou à igualdade por Samuel Lino, primeiro, aos 35, na conversão de uma grande penalidade, e, depois, aos 85, por Rúben Fernandes.

Apesar do empate, o Gil Vicente reforçou o quinto lugar, com 34, a quatro pontos do Sporting de Braga, ao somar o sexto jogo sem perder, enquanto o Santa Clara, que ficou em inferioridade numérica com as expulsões de Lincoln, aos 66, e Cryzan, aos 80, e segue no 10.º posto, com 24, não perde há cinco jornadas.

Veja o resumo do jogo: