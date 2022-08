Gil Vicente empata e deixa tudo em aberto para a segunda mão

O Gil Vicente empatou com o Riga, da Letónia (1-1), na primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Conferência da Europa. Com este resultado os gilistas deixam tudo aberto para o jogo das decisões, na próxima quinta-feira.

Na estreia nas competições europeias, o Gil Vicente entrou algo nervoso e o mais experiente Riga aproveitou-se disso para inaugurar o marcador, logo à passagem dos 18 minutos. O autor do golo foi o médio brasileiro, Douglas Aurélio.

O golo pareceu ter tido impacto na equipa de Ivo Vieira, que nunca se conseguiu afirmar no jogo durante a primeira metade.

Em desvantagem, os gilistas foram para intervalo e voltaram dos balneários com uma atitude diferente. Mais tranquilos, conseguiram assumir as despesas do jogo e passaram a ser a equipa que mais vezes atacava a baliza adversária, além de passarem a comandar os ritmos do jogo.

Fruto dessa mudança de chip, e já depois de Ivo Vieira promover as primeiras alterações, Boselli empatou a contenda, quando se jogava o minuto 63. Empolgado pelo empate, o Gil Vicente ficou ainda mais ofensivo e dominador, mas não conseguiu consumar a reviravolta, ainda que Allipour tenha disposto de uma ocasião soberana para tal, ao minuto 89.

A segunda mão joga-se na próxima quinta-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, pelas 20 horas.