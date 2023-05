Gil Vicente fecha Liga com triunfo sobre o Casa Pia

JN/Agências Hoje às 14:44, atualizado às 15:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O Gil Vicente fechou, este sábado, a participação na Liga 2022/23 com uma vitória caseira sobre o Casa Pia, por 1-0, em jogo da 34.ª e última jornada da competição.

O único golo do encontro foi marcado aos 63 minutos, por intermédio do avançado espanhol Fran Navarro, que chegou aos 17 tentos na Liga e igualou o benfiquista João Mário no terceiro lugar da lista dos melhores marcadores.

Os gilistas ficam provisoriamente no 13.º lugar, com 37 pontos, mais três do que o Portimonense, que este sábado recebe o Arouca, enquanto o Casa Pia, que terminou a partida reduzido a 10 elementos, por expulsão de Yuki Soma, aos 71 minutos, é nono classificado, com 41, mas ainda pode cair algumas posições nesta derradeira ronda.

PUB

Veja o resumo do jogo: