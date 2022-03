Gil Vicente ganha em Braga e ameaça o quarto lugar

JN Hoje às 22:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Aos 89 minutos, Henrique Gomes marcou o golo que valeu aos gilistas os três pontos no dérbi minhoto (0-1).

O Gil Vicente continua a surpreender e este domingo, na 26.ª jornada da Liga, foi ganhar a Braga, o que não acontecia desde 1993.

Henrique Gomes, aos 89 minutos, decidiu um dérbi minhoto pautado pelo equilíbrio e com oportunidades de golo para os dois lados.

Foi mais eficaz a equipa comandada por Ricardo Soares, que, esta época, já havia vencido no Estádio da Luz (1-2) e empatado no Estádio do Dragão (1-1).

Com este triunfo, o Gil Vicente não só mantém bem seguro o quinto lugar, com mais nove pontos do que o V. Guimarães, como reacende a luta pelo quarto lugar. Os gilistas passam a somar 45 pontos, menos um do que o Braga.