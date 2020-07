Gil Vicente garante permanência com triunfo em Guimarães

JN/Agências Hoje às 19:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O Gil Vicente ganhou, esta sexta-feira, na visita ao Vitória de Guimarães, por 2-1, na 31.ª jornada da Liga, com os dois golos a serem apontados nos descontos e a valerem a permanência.

A equipa vimaranense marcou o golo aos 63 minutos, pelo avançado brasileiro Bruno Duarte, mas o Gil Vicente deu a volta com golos de Rúben Ribeiro, aos 90+3, e Kraev, aos 90+9.

Com esta vitória, o Gil Vicente está em nono lugar, com 39 pontos, e já garantiu a continuidade no escação principal do futebol português, enquanto o Vitória de Guimarães, que vinha de dois triunfos, está em sétimo, com 46 pontos, e atrasou-se na luta por um lugar nas competições europeias.