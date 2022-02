Gil Vicente vence Benfica e jogo acaba com assobios e lenços brancos na Luz

O Gil Vicente venceu (2-1), esta segunda-feira, o Benfica, no Estádio da Luz, em jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga. Samuel Lino, Aburjania e Gonçalo Ramos marcaram os golos. Jogo terminou com assobios e lenços brancos.

Surpresa na Luz. Num jogo em que os encarnados começaram com João Mário e Rafa no banco, os gilistas inauguraram o marcador aos 11 minutos, por Samuel Lino, que aproveitou alguma desatenção da defesa do Benfica.

Na segunda parte, a equipa minhota ampliou a vantagem por Aburjania, na sequência de um pontapé de canto. As águias ainda reduziram, depois de Gonçalo Ramos aproveitar da melhor forma uma assistência de Rafa.

Veja os golos e os casos: