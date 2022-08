Gil Vicente já tem árbitros para o play-off da Liga Conferência

JN/Agências Hoje às 18:21 Facebook

O duelo entre Gil Vicente e AZ Alkmaar, do play-off da Liga Conferência Europa, vai ter um árbitro espanhol na primeira mão, nos Países Baixos, enquanto em Barcelos estará um croata.

De acordo com o site oficial da UEFA, Guillermo Cuadra Fernández foi nomeado pelo organismo para liderar uma equipa de arbitragem totalmente espanhola no primeiro duelo entre portugueses e holandeses, a 18 de agosto, com o segundo e decisivo jogo, a 25, a ser dirigido pelo croata Fran Jovic, com os auxiliares a serem todos do mesmo país dos Balcãs.

O play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência Europa não tem videoárbitro.

Para chegar a esta fase, o Gil Vicente eliminou o Riga, da Letónia, enquanto o AZ Alkmaar ultrapassou os escoceses do Dundee United.