Gil Vicente manda plantel principal de férias até ao final de abril

JN Hoje às 15:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O plantel do Gil Vicente entrou de férias até ao final de abril, face à pausa competitiva imposta pela pandemia de Covid-19, informou o nono classificado da Liga.

"A Direção do Gil Vicente chegou a acordo com o plantel para a entrada de férias até ao final do mês de abril. Nesta fase não existe mais nenhuma alteração significativa", referiu à Lusa fonte do clube minhoto, que indico planos de treino individuais aos pupilos de Vítor Oliveira desde a paragem do campeonato por tempo indefinido em 12 de março.

Numa temporada assinalada pelo regresso ao escalão principal, após uma reintegração administrativa a partir do Campeonato de Portugal, na sequência do "caso Mateus", o Gil Vicente estava a protagonizar uma campanha tranquila e seguia na nona posição a 10 jornadas do fim, com 30 pontos, 14 acima da zona de descida.