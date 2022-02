Gil Vicente: Os segredos dos galos para saltar o poleiro do sucesso

José Pedro Gomes Hoje às 13:18 Facebook

Gil Vicente reergueu-se em cinco anos. Presidente profissionalizou o clube e uniu os empresários da região.

A fulgurante carreira que o Gil Vicente está a protagonizar esta época na Liga, ocupando um surpreendente quinto lugar, tem sido motivo de orgulho e sorrisos para os barcelenses, que até já sonham com uma inédita qualificação para as competições europeias. No entanto, ainda há menos de quatro anos, esse cenário parecia utópico, com o clube enterrado nos campeonatos não profissionais, às custas do polémico Caso Mateus, chegando-se a questionar a sobrevivência deste emblema minhoto.

A longa travessia no deserto que o Gil Vicente teve de percorrer começou a ter fim à vista a partir de 2017, já com Francisco Dias da Silva a suceder ao carismático António Fiúza na presidência do clube, começando a ser negociada a reintegração da equipa na Liga. Empresário de sucesso no ramo da indústria têxtil, Dias da Silva, então com 68 anos, e que também presidia ao Óquei Clube de Barcelos, já tinha passado antes pela liderança dos galos, ficando na história como o primeiro presidente a levar o clube ao principal escalão do futebol nacional, em 1989/90.