Gil Vicente reforça ataque com Marlon Silva

Marlon Silva troca o Paysandu pelo Gil Vicente. O clube brasileiro diz tratar-se da "maior venda da história", com os gilistas a ficarem com metade do passe do avançado.

Está encontrado o substituto de Mizuki Arai no plantel do Gil Vicente. Marlon Silva, extremo que atuava no Paysandu, da Série C brasileira, reforça os minhotos, confirmou o clube brasileiro, que fala na "maior venda da história".

Sem revelar os valores envolvidos, os gilistas adquiriram 50% do passe do jogador, de 25 anos, que na época passada marcou 16 golos e fez três assistências em 43 jogos.

O Gil Vicente segue na 16.ª posição da Liga, com 9 pontos. Na próxima quinta-feira, a equipa de Barcelos defronta o Santa Clara, no regresso do campeonato após se ter disputado a fase final do Mundial.