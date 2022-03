Gil Vicente soma mais pontos do que Benfica e Sporting

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 13:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Minhotos ocupam o segundo posto na lista de equipas com melhor rendimento na Liga desde o início do ano. Marítimo em boa recuperação.

O resultado (1-1) conseguido pelo Gil Vicente no Estádio do Dragão, na última jornada, não foi mais do que um lembrete da época surpreendente que os minhotos estão a fazer. Ao comando de Ricardo Soares, os gilistas ocupam o quinto lugar do campeonato, com 41 pontos, mais 11 do que o V. Guimarães. Não há, portanto, como não pensar nos lugares europeus, ainda que o assunto seja quase tabu para os minhotos.

Com 41 pontos, a equipa de Ricardo Soares, que voltou ao principal escalão português em 2019/20, está a três de superar o recorde de 43 pontos que conseguiu no final da temporada de regresso à Liga e já ultrapassou o registo da época passada (39). E, olhando para o que o Gil Vicente conseguiu fazer desde o início de 2022, o registo é ainda mais impressionante: nos oito jogos já disputados este ano, a equipa de Barcelos foi a segunda com mais pontos conquistados (18), à frente de Benfica (17) e Sporting (14) e apenas superada pelo F. C. Porto de Sérgio Conceição. Os leões, por exemplo, já averbaram duas derrotas (Santa Clara e Braga) nesta caminhada. Os gilistas, que ainda não perderam este ano na Liga, somaram cinco triunfos - um deles diante do Benfica, na Luz - e três empates. Já os dragões conseguiram seis vitórias e duas igualdades.