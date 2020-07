JN/Agências Ontem às 23:59 Facebook

O Gil Vicente venceu (3-2), esta terça-feira, na receção ao Tondela na 32.ª jornada da Liga, e complicou as contas dos tondelenses na luta pela permanência na prova.

Rúben Ribeiro, aos 28 minutos, Rúben Fernandes, aos 57, e Kraev, aos 64, foram os autores dos golos da equipa gilista, que já assegurou há várias jornadas a permanência, tendo Yohan Tavares, aos 73, e Phillipe Sampaio, aos 84, ainda deixado os visitantes a sonhar com outro resultado.

A derrota deixa a equipa de Tondela no 16.º lugar, com 30 pontos, os mesmos do Portimonense, 15.º e que esta terça-feira abandonou a zona de descida, e do Vitória de Setúbal, 17.º, o primeiro abaixo da linha de despromoção, estando as equipas desempatadas pela diferença de golos marcados e sofridos. Caso o campeonato terminasse hoje, e se procedesse a um minicampeonato entre as três formações, seria o Tondela a equipa a descer de divisão.

Com este triunfo, o Gil Vicente subiu ao nono lugar, com 42 pontos.

Veja o resumo do jogo: