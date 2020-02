Ontem às 22:33 Facebook

"Galos" de Barcelos derrotam (2-1) e apanham o adversário desta noite de sexta-feira e instalam-se confortavelmente a meio da classificação.

No jogo de abertura da 21.ª jornada da primeira liga, disputado no Estádio do Bonfim, o Gil Vicente somou o sexto triunfo e instalou-se provisoriamente no nono lugar, com 26 pontos, os mesmos do Vitória de Setúbal, que corre duas posições atrás.

O Gil adiantou-se até 2-0, com remates de Lourency e de Sandro Lima. José Semedo assinou o golo do Vitória.