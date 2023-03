Gil Vicente vence Marítimo e sobe ao 10.º lugar da Liga

JN/Agências Hoje às 17:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O Gil Vicente somou, este domingo, a segunda vitória seguida na Liga, na receção ao Marítimo, por 2-0, em jogo da 23.ª jornada, subindo provisoriamente ao 10.º lugar da prova.

Depois de terem surpreendido o F. C. Porto na ronda anterior (2-1), os gilistas impuseram-se aos insulares com golos de Pedro Tiba, aos 23 minutos, e Tomás Araújo, aos 82, passando a somar 29 pontos, em igualdade com o Vizela, nono colocado.

Já o Marítimo averbou a 15.ª derrota no campeonato, em que ocupa a 16.ª posição, com 16 pontos, podendo terminar esta ronda em zona de despromoção, caso o Santa Clara, 17.º, com 15, vença, este domingo, na receção Vitória de Guimarães, a partir das 17 horas locais (18 horas em Portugal continental).

PUB

Veja o resumo do jogo: