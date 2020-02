JN/Agências Ontem às 22:48 Facebook

O Gil Vicente venceu (1-0), este sábado, no estádio do Boavista, na 23.ª jornada da Liga, e ultrapassou os axadrezados na classificação do campeonato.

Um golo aos 77 minutos do avançado brasileiro Sandro Lima, terceiro melhor marcador da prova, com 10 remates certeiros, foi suficiente para o Gil Vicente se impor num jogo marcado também pela lesão aos 90+4 do médio João Afonso, que saiu do relvado transportado numa ambulância.

O Gil Vicente, que alcançou o segundo triunfo consecutivo fora de casa, subiu ao oitavo lugar provisório, com 29 pontos, enquanto o Boavista desceu para a 10.ª posição, mantendo-se com 28, os mesmos do Santa Clara, que recebe o F. C. Porto na segunda-feira.

Veja o resumo do jogo: