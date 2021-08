Gil Vicente vence o Boavista no fecho da primeira jornada

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 22:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O Gil Vicente venceu esta segunda-feira à noite o Boavista por 3-0, no jogo de fecho da primeira jornada do campeonato.

Os gilistas entraram a todo o gás e marcaram logo aos três minutos através do recém-chegado Fran Navarro, contratado neste mercado de transferências ao Valência. Vinte minutos depois havia novo golo no Estádio Cidade de Barcelos, desta vez da autoria de Samuel Lino.

Pouco tempo depois do arranque da segunda parte, Fran Navarro colocou o seu nome na folha de marcadores pela segunda vez, com um golo que contou com a segunda assistência de Pedrinho no encontro.

O Gil Vicente começa o campeonato na senda vitoriosa e defronta o Portimonense no próximo domingo, enquanto o Boavista recebe Paços de Ferreira na segunda-feira.