Gil Vicente vence Portimonense e está nos quartos da Taça da Liga

O Gil Vicente venceu por 3-0 na visita ao Portimonense, na terceira jornada do Grupo E da Taça da Liga de futebol, e garantiu o apuramento para os quartos de final da prova, aguardando agora por adversário.

Em Portimão, a equipa gilista marcou o primeiro por intermédio de Lucas Cunha, aos 45, e ampliou a vantagem por Fujimoto, aos 63, e Fran Navarro, aos 86, que já tinha falhado um penálti, garantindo o primeiro lugar da 'poule', enquanto no outro jogo do grupo o Nacional venceu o Sporting da Covilhã, por 2-1, mas de nada valeu.

O Gil Vicente termina o grupo na frente, com sete pontos, mais um do que o Nacional, e junta-se a Boavista, Sporting de Braga e Sporting nas equipas apuradas para os quartos de final, enfrentando agora o vencedor da 'poule' A, que é liderada pelo FC Porto, com quatro pontos, seguido de Vizela e Mafra, com dois, e Desportivo de Chaves com um, a uma ronda do fim.